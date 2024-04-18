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18 апреля, 07:45

Транспорт

Объем выданных автокредитов в России в 2024 году вырос в два раза

Объем выданных автокредитов в России в 2024 году вырос в два раза

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В первом квартале 2024 года банки выдали более 350 тысяч автокредитов на полтриллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. В 2023 году займов за аналогичный период было в два раза меньше.

Больше всего денег на машины дали в Москве – 43 миллиарда рублей. А в Подмосковье – 35 миллиардов рублей. Далее по объемам автокредитов следуют Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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