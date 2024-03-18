Дептранс напомнил москвичам о перекрытии дорог в центре города

Департамент транспорта Москвы предупредил горожан о перекрытии улиц в центре города. Так, временно не будет движения по Ильинке, Варварке и Москворецкой улице, а также Большому каменному мосту и площади Васильевского Спуска. Кроме того, на Фрунзенской и Подгорной набережных будет запрещена парковка.

Пассажиры общественного транспорта 18 марта не смогут воспользоваться автобусной остановкой "Библиотека имени Ленина" на Моховой. Кроме того на "Пушкинской" несколько выходов из метро будут закрыты из-за ремонта эскалаторов.

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