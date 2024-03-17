Москвичам напомнили о перекрытиях движения на ряде улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ЦОДД напомнили москвичам о частичном перекрытии движения в центре столицы 18 марта, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, для движения временно будут закрыты улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский Спуск.

Кроме того, уже с сегодняшнего дня нельзя парковать автомобили на Ильинке и Варварке. С 00:01 18 марта до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Москворецкой улице, на Фрунзенской и Подгорной набережных.

Автомобилистов попросили планировать маршрут заранее, а также обращать внимание на знаки.

Ранее стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекрыли движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничено движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.

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