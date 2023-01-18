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Транспорт

Москвичам рассказали, как сохранить оплаченные поездки при потере карты "Тройка"

Москвичам рассказали, как сохранить оплаченные поездки при потере карты "Тройка"

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Сотрудники столичного метрополитена порекомендовали привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". В случае потери остаток поездок и баланс кошелька можно перенести на другую карту. По словам сотрудников метро, пассажиры привязали 619 000 проездных в 2022 году.

Перенос баланса на другую карту в случае потери – это не единственная возможность приложения. Также с привязанной "Тройкой" можно отслеживать поездки и операции по карте, бесплатно пересесть на наземном транспорте и настроить автопополнение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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