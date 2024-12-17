В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 17 декабря

В Москве наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, заявила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Загруженность дорог составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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