17 декабря, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 17 декабря
В Москве наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, заявила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Загруженность дорог составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.