Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый автодорожный тоннель под путями МЦД-4 соединил улицы Складочную и Двинцев, сообщил Сергей Собянин. Благодаря новому транспортному объекту порядка 135 тысяч жителей СВАО получат новые удобные маршруты для поездок по городу.

"Возведение бизнес-парка "Переделкино" планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Его общая площадь составит свыше 43 тысяч квадратных метров. В ближайшее время планируется начать благоустройство прилегающей территории, сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем. Готовность объекта – 60 %", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Некрасовке под строительство предприятия по производству станков отвели два участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в Некрасовке 1,1 тысячи рабочих мест.