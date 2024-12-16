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16 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

"Москва едет": такси и каршеринг

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

В нескольких районах столицы изменятся маршруты автобусов и электробусов

В ГАИ сообщили, что аварий с участием автомобилей каршеринга стало меньше

Собянин: беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 2,4 тыс км

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 13 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый автодорожный тоннель под путями МЦД-4 соединил улицы Складочную и Двинцев, сообщил Сергей Собянин. Благодаря новому транспортному объекту порядка 135 тысяч жителей СВАО получат новые удобные маршруты для поездок по городу.

"Возведение бизнес-парка "Переделкино" планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Его общая площадь составит свыше 43 тысяч квадратных метров. В ближайшее время планируется начать благоустройство прилегающей территории, сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем. Готовность объекта – 60 %", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Некрасовке под строительство предприятия по производству станков отвели два участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в Некрасовке 1,1 тысячи рабочих мест.

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