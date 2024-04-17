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17 апреля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 17 апреля

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 17 апреля

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Специалисты департамента транспорта напоминают о ремонте эскалатора в переходе со станции "Комсомольская" на Сокольническую линию. Вдобавок к этому, 20 и 21 апреля на Казанском и Ленинградском направлениях третьего диаметра изменится расписание движения поездов.

Кроме того, строительные работы продолжаются на обоих направлениях Ленинского проспекта, а также на 14-м километре и на участке с 29-го по 32-й километр МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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