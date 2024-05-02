Психолог Попова рассказала, как смотреть с детьми кино о войне

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Приобщать детей к просмотру кино о войне лучше всего с советских картин. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова.

"Некоторые современные фильмы о войне грешат обилием сцен насилия, которые оказывают угнетающее состояние на зрителя, могут травмировать психику ребенка", – объяснила она.

Если ребенку уже исполнилось 12 лет, то ему можно посмотреть художественные фильмы "А зори здесь тихие" или "Офицеры". Современные фильмы, например картина "Солдатик", также могут подойти для семейного просмотра. Эксперт посоветовала для начала посмотреть фильм самим родителям, а потом уже решить, подойдет ли он для ребенка.

Перед просмотром психолог рекомендовала подготовить детей к тому, что в картине будут как сцены, заставляющие чувствовать печаль, грусть и сопереживание героям, так и радостные и позитивные моменты.

"Во время просмотра родители могут также объяснять детям незнакомые им слова, выражения, военные термины. Важно помочь ребенку понять, почему герой поступает так, а не иначе", – указала Попова.

После титров психолог посоветовала спросить у детей, какие эмоции испытывали герои фильма, а какие – сами дети и их родители. Разговоры о чувствах, добавила она, позволяют развивать эмоциональный интеллект. Кроме того, после просмотра фильма родители могут рассказать ребенку о родственниках – участниках войны.

"Говорить с детьми о войне нужно как о чем-то личном. Ведь Великая Отечественная война была личной трагедией каждого человека. Можно рассказать ребенку, как и где воевал прадед, какой была жизнь в тылу, можно посмотреть фотографии из семейного альбома. Современные дети знают не так много героев Великой Отечественной войны, как хотелось бы. Родители, бабушки могут восполнить этот пробел", – заключила она.

Ранее клинический и детский психолог Елена Соломеина рассказала, что с ребенком в расстроенном из-за проигрыша состоянии нельзя спорить. В этом случае стоит сначала согласиться с ним, а когда тот успокоится, обсудить с ним проблему.

