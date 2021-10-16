Система оплаты Face Pay заработала на всех станциях метро

Сервис Face Pay, благодаря которому пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, заработал на всех линиях и станциях московского метро.

Чтобы оплачивать проезд через Face Pay, пассажир должен привязать к сервису через приложение "Метро Москвы" фотографию, банковскую карту и "Тройку". Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

