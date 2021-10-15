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Транспорт

12:53

Около 20 тыс человек подключились к системе Face Pay в столичном метро

транспорт город метро

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С момента запуска Face Pay на всех станциях Московского метрополитена к системе подключились примерно 20 тысяч пассажиров. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября, отметив, что в таком масштабе она не реализована ни в одном из городов мира.

Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию.

Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете, и деньги за проезд спишутся автоматически.

Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро Москвы

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