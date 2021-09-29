На Ленинградском вокзале стало возможно оплачивать услуги с помощью биометрии

11:19
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Гости бизнес-зала на Ленинградском вокзале Москвы получили возможность оплачивать услуги с помощью биометрии. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
"Тестируем биометрическую систему оплаты в Москве. На Ленинградском вокзале столицы услуги бизнес-зала нового формата теперь доступна технология "Оплата одним взглядом", – указано в сообщении.
По информации компании-перевозчика, пилотный проект запущен при поддержке Сбера. Дальнейшее развитие технологии будет зависеть от итогов тестирования.
Для оплаты с помощью биометрии нужно выбрать такой способ на терминале, затем встать напротив планшета-считывателя. Технология доступна клиентам Сбера, которые ранее подключили ее в приложении "Сбербанк Онлайн".
Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее рассказал о внедрении биометрического способа оплаты проезда на транспорте. По словам представителя кабмина, такая система будет запущена в России к 2024 году.
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