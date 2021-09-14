В России доля бесконтактной оплаты составляет 89% от всех платежей

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Доля бесконтактной оплаты в России составляет 89% от всех платежей. Об этом заявил глава Visa в России Михаил Бернер в интервью РБК.

По словам Бернера, за прошедший год количество бесконтактных платежей увеличилось вдвое.

"На этот показатель серьезно повлиял коронавирус. Большую роль сыграли и участники рынка, которые сделали бесконтактные платежи технически возможными практически везде", – заявил глава международной платежной системы Visa в России.

Следующим шагом в развитии Бернер назвал возможность оплачивать товары и услуги биометрией. По его словам, разработка этой системы и ее внедрение в массы займет какое-то время, однако около 90% россиян выразили готовность использовать биометрию при покупках.

"Сейчас эта технология работает в более 150 магазинах в 30 городах РФ. Мы планируем дальше развивать это направление с широким кругом игроков на рынке. Нам кажется, что за этим будущее", – заключил Бернер.

Биометрию продолжают внедрять не только в магазинах, но и в аэропортах. Например, в Шереметьево появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Идентификация пассажиров будет осуществляться за 30–45 секунд. Ранее в Минцифры рассказали, что планируют запустить регистрацию пассажиров путем биометрии в нескольких аэропортах.