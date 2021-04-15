Москва 24: какие поправки к ПДД защитят пешеходов от электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 апреля в Общественной палате России состоится круглый стол по теме "Обсуждение варианта поправок к ПДД, регулирующего всевозможные новые средства транспорта (электросамокаты, гироскутеры, сегвеи)".

За последние десять лет на улицах появились самые разные средства передвижения с электродвигателем и без него. В крупных городах открываются прокатные пункты. К несчастью, увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий, страдают пешеходы.

В рамках встречи состоится обсуждение черновика поправок к ПДД, регулирующих использование новых транспортных средств.

Смотрите прямую трансляцию 19 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.