Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 22:15

Транспорт

Для аренды электромопеда москвичи должны будут предъявить права категории М

Для аренды электромопеда москвичи должны будут предъявить права категории М

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Чтобы управлять арендным электроскутером в Москве, необходимы права категории М, которые не требуют сдачи экзамена по вождению в городе. С этим могут быть связаны серьезные риски, считают специалисты.

Сдавать экзамен на получение прав категории М и пользоваться личным мопедом разрешено с 16 лет. А взять напрокат транспортное средство в шеринговых сервисах можно исключительно с 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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