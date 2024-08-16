Для аренды электромопеда москвичи должны будут предъявить права категории М

Чтобы управлять арендным электроскутером в Москве, необходимы права категории М, которые не требуют сдачи экзамена по вождению в городе. С этим могут быть связаны серьезные риски, считают специалисты.

Сдавать экзамен на получение прав категории М и пользоваться личным мопедом разрешено с 16 лет. А взять напрокат транспортное средство в шеринговых сервисах можно исключительно с 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.