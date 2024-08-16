16 августа, 22:15Транспорт
Для аренды электромопеда москвичи должны будут предъявить права категории М
Чтобы управлять арендным электроскутером в Москве, необходимы права категории М, которые не требуют сдачи экзамена по вождению в городе. С этим могут быть связаны серьезные риски, считают специалисты.
Сдавать экзамен на получение прав категории М и пользоваться личным мопедом разрешено с 16 лет. А взять напрокат транспортное средство в шеринговых сервисах можно исключительно с 18 лет.
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