"Интервью": Норайр Блудян – о важности московского метро в транспортной системе города

Директор Ассоциации "ТАМА" и член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Норайр Блудян рассказал, почему метро будет всегда главным видом транспорта в мегаполисе. Он ответил на вопрос, как должно выглядеть современное метро.

Как перераспределились транспортные потоки в Москве? Какие новые линии и станции будут перспективными для города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.