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16 мая, 18:30

Транспорт

"Интервью": Норайр Блудян – о важности московского метро в транспортной системе города

"Интервью": Норайр Блудян – о важности московского метро в транспортной системе города

Туры в Тбилиси с прямым перелетом могут появиться в продаже до конца мая

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Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Новости часа: в Мосэкомониторинге прокомментировали пожар на Южнопортовой улице

Авиакомпания "Азимут" выполнит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая

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Директор Ассоциации "ТАМА" и член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Норайр Блудян рассказал, почему метро будет всегда главным видом транспорта в мегаполисе. Он ответил на вопрос, как должно выглядеть современное метро.

Как перераспределились транспортные потоки в Москве? Какие новые линии и станции будут перспективными для города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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