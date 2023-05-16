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13:45

Транспорт

Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработал на Павелецком направлении МЖД

Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработал на Павелецком направлении МЖД

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Оплатить проезд в пригородных поездах Павелецкого направления теперь можно картой "Тройка". Больше не нужно стоять в очереди в кассу и покупать бумажные билеты. Деньги списываются в соответствии с тарифом. При выходе нужно будет приложить карту к валидатору, чтобы завершить поездку.

С 3 июня карта "Тройка" может быть заблокирована в том случае, если пассажир не приложит ее к турникету или валидатору на выходе со станций Московского центрального диаметра (МЦД). При этом разблокировка карты будет бесплатна, уточнили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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