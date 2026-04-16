Движение по Лужнецкой и Фрунзенской набережным перекроют 19 апреля

Движение по Лужнецкой и Фрунзенской набережным в Москве перекроют 19 апреля. Корректировки введут в связи с проведением соревнований по триатлону.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 14:30 от Лужнецкой набережной до 1-й Фрунзенской улицы и на Лужнецкой набережной от дома 24 до Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Лужники от дома 24 до Лужнецкой набережной. Также до окончания соревнований будет запрещена парковка автомобилей в вышеуказанных зонах.

