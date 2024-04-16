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16 апреля, 15:30

Транспорт

В России планируют запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

В России планируют запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

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Несовершеннолетним могут запретить управлять электросамокатами в РФ. Предложение, недавно направленное в МВД, поддержали в Госдуме. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что число детей, пострадавших в авариях с электротранспортом, растет, травмы получают и пользователи СИМ, и пешеходы.

В 2024 году в РФ правила пользования СИМ ужесточили. В столице на самокатах появились номера, ограничители скорости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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