В России планируют запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

Несовершеннолетним могут запретить управлять электросамокатами в РФ. Предложение, недавно направленное в МВД, поддержали в Госдуме. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что число детей, пострадавших в авариях с электротранспортом, растет, травмы получают и пользователи СИМ, и пешеходы.

В 2024 году в РФ правила пользования СИМ ужесточили. В столице на самокатах появились номера, ограничители скорости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.