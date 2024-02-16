Первый советский междугородний автобус ЗИЛ-127 показали в Музее Гаража особого назначения

В Музее Гаража особого назначения показали первый советский междугородний автобус ЗИС, он же ЗИЛ-127. Событие приурочено к 70-летию выпуска модели.

Над реставрацией автобуса трудились более 20 человек. Инженерам удалось восстановить коробку передач и уникальный советский дизайн салона. Внутри могли разместиться 32 человека. Над каждым пассажирским сидением была вентиляция и индивидуальный источник света.

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