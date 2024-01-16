График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 17 января

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 17 января до конца месяца. Ограничения связаны с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Технологические окна назначены в отдельные дни в интервале с 09:30 до 15:10. На период работ движение поездов на перегоне Дмитров – Вербилки будет временно приостановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.