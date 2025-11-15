15 ноября, 09:15Транспорт
В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября
В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся.
Изменения коснутся 24 районов города. Например, у маршрута № 906а появятся дополнительные рейсы в будни. Жителям крупных жилых комплексов в ТиНАО станет удобнее добираться до Солнцевской линии метро, благодаря автобусу № с162.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В Москве запустят 100 автономных трамваев к концу 2026 года
- Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы