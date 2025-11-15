Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября, 09:15

Транспорт

В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября

В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся.

Изменения коснутся 24 районов города. Например, у маршрута № 906а появятся дополнительные рейсы в будни. Жителям крупных жилых комплексов в ТиНАО станет удобнее добираться до Солнцевской линии метро, благодаря автобусу № с162.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДарья Ермакова

