В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся.

Изменения коснутся 24 районов города. Например, у маршрута № 906а появятся дополнительные рейсы в будни. Жителям крупных жилых комплексов в ТиНАО станет удобнее добираться до Солнцевской линии метро, благодаря автобусу № с162.

