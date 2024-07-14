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14 июля, 09:15

Транспорт

Фестиваль "Ретрорейс" стартует 14 июля на Воробьевых горах

Фестиваль "Ретрорейс" стартует 14 июля на Воробьевых горах

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14 июля на Воробьевых горах состоится городской фестиваль "Ретрорейс", который проводит Музей транспорта Москвы совместно с известными автоклубами столицы. Зрители увидят более 150 уникальных экспонатов отечественного и зарубежного автопрома.

Особый раздел посвящен городскому транспорту. В него входят 17 автобусов разных времен в порядке их появления на дорогах столицы: от омнибуса царских времен до "Газели" из 90-х.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
транспортгородфестиваливидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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