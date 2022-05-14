Ряд улиц в Москве перекроют 15 мая из-за полумарафона

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 15 мая из-за проведения "Московского полумарафона". Закроют для проезда участки улиц Лужники и Остоженка, Фрунзенской, Москворецкой, Котельнической набережных, а также отрезки Новокрымского, Соймоновского проездов и ряд других. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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