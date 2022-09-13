Новости часа: страховщики расширили коридор тарифов по ОСАГО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Страховщики 13 сентября расширили коридор тарифов по ОСАГО. Цены меняются на 26%.

В Москве создадут три новых производства и 700 рабочих мест при поддержке инвесторов. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Тематическую "Тройку", посвященную сервису "МультиТранспорт Вело", выпустили в Москве. Об этом сообщил Дептранс.