Осенью на столичные маршруты выйдет трамвай без водителя

Уже этой осенью на московские маршруты впервые выйдет трамвай без водителя. Машина успешно прошла испытания, за время которых преодолела 6 тысяч километров без единого нарушения правил дорожного движения.

Тестирование началось в мае 2024 года. Новый трамвай управляется системой с сенсорами, камерами и программным обеспечением, которое в режиме реального времени анализирует обстановку на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.