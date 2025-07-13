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13 июля, 09:15

Транспорт

Осенью на столичные маршруты выйдет трамвай без водителя

Осенью на столичные маршруты выйдет трамвай без водителя

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Уже этой осенью на московские маршруты впервые выйдет трамвай без водителя. Машина успешно прошла испытания, за время которых преодолела 6 тысяч километров без единого нарушения правил дорожного движения.

Тестирование началось в мае 2024 года. Новый трамвай управляется системой с сенсорами, камерами и программным обеспечением, которое в режиме реального времени анализирует обстановку на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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