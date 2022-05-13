На станции Крюково будущего МЦД-3 продолжили масштабную реконструкцию

На станции Крюково будущего МЦД-3 продолжается масштабная реконструкция. Об этом сообщили в Дептрансе.

Новая платформа заработает на полную мощность в июне. В данный момент там останавливаются поезда, следующие в сторону области. Железнодорожной станцией Крюково в сутки пользуются больше 20 тысяч человек. После запуска МЦД-3 к 2025 году людей станет в два раза больше.

Для пассажиров поставят лавочки, сделают навесы, появится удобная навигация. Вокруг станции благоустроят территорию. В будущем появятся и новые перехватывающие парковки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

