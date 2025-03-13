В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 13 марта

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК перед Бережковским мостом и в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером могут возникнуть проблемы на радиальных трассах по направлению в область. Дорожные работы на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе и аварии на магистралях при выезде из города могут осложнить движение.

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