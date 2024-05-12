Москвичи совершили около 70 тыс бесплатных поездок на городских велосипедах

С развитием городского велопроката у жителей столичного региона появилась возможность пользоваться электровелосипедами бесплатно. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала сезона такой возможностью горожане воспользовались около 70 тысяч раз.

Максимальное время бесплатной поездки составляет 30 минут, а их количество в день не ограничено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.