Москвичам рассказали, какие ограничения могут ввести для электросамокатов

Следственный комитет обратился в МВД и Минтранс с просьбой ускорить разработку правил для электросамокатов. Ранее Минтранс уже предложил запретить электросамокатом тяжелее 35 килограммов ездить по тротуарам.

Тем временем, в Санкт-Петербурге сервисы кикшеригна приостановили работу.

Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко прокомментировал введение ограничений. По его словам, средства индивидуальной мобильности необходимо правильно регулировать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.