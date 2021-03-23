Москвичам напомнили, как оформить резидентное разрешение на парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Дептранс напомнил москвичам правила оформления резидентного разрешения на парковку. В телеграм-канале ведомства отмечается, что сделать это можно на портале mos.ru или в любом центре госуслуг.

Уточняется, что заявку должны рассмотреть в течение шести рабочих дней.

С помощью разрешения москвичи могут без оплаты оставлять автомобили на платных парковках в период с 20:00 до 08:00 в пределах своего района. При дополнительной оплате они будут круглосуточными.

С 5 апреля резидентные разрешения смогут оформить жители таких районов, как Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Донской, Нагорный, Бутырский. Кроме того, горожане смогут оставлять свои автомобили на платных парковках в районах Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережном, Головинском, Коптево, Войковском, Преображенском, Новогиреево, Южнопортовом, Нагатино-Садовники.

Ранее сообщалось, что семь парковок со шлагбаумом в разных районах Москвы теперь можно оплачивать только бесконтактными способами. Новый порядок начал действовать по адресам проспект Мира, дом 39а, вблизи станции метро "Локомотив", а также на улице Большой Тульской у дома 10, строения 5.