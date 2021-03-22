Семь парковок со шлагбаумом в Москве с 22 марта можно оплатить только бесконтактно

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Семь парковок со шлагбаумом в разных районах Москвы теперь можно оплачивать только бесконтактными способами. Об этом заявили представители ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"С 22 марта семь парковок со шлагбаумом можно оплатить только бесконтактно: банковской картой в терминалах оплаты, через мобильное приложение "Парковки Москвы" или СМС на номер 7757", – уточнили в пресс-службе.

Новый порядок начал действовать по адресам проспект Мира, дом 39а, вблизи станции метро "Локомотив", а также на улице Большой Тульской у дома 10, строения 5.

Кроме того, поменялись правила вблизи платформы Чертаново, на улице Борисовские Пруды у дома 14, корпуса 4, а также в Электролитном проезде у дома 7а, и на улице Азовской у дома 24, корпуса 2.

Автомобилистам напомнили, что, в отличие от уличных парковок, на парковках со шлагбаумом оплата должна производиться непосредственно перед выездом.

Ранее говорилось, что в Москве с апреля увеличится зона платной парковки.

