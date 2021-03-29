В столице появятся еще 229 парковочных мест для резидентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали, что благодаря резидентным разрешениям можно получить право бесплатно парковаться на платных парковках своего района. С 5 апреля в городе сделают еще более 200 таких мест, говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На них оставлять машины могут только жители района и многодетные семьи с таким же разрешением. Сейчас в Москве их больше 300, а с 5 апреля появятся еще 229 в разных районах города", – рассказали в департаменте.

Планируется, что до конца года по всей Москве заработают 1 000 резидентных мест.

Ранее москвичам напомнили, как оформить резидентное разрешение на парковку. С помощью разрешения москвичи могут без оплаты оставлять автомобили на платных парковках в период с 20:00 до 08:00 в пределах своего района.