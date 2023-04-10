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11:15

Транспорт

Технический пуск трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро планируют провести осенью

Технический пуск трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро планируют провести осенью

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Технический пуск трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро планируют провести осенью 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" улучшат транспортную доступность пяти районов столицы. После их открытия пассажирам будет удобнее добираться в Москву из Долгопрудного, где живут около 400 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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