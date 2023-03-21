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Транспорт

Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

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В столице расширяют сеть экологичного городского транспорта. Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов в 2023–2024 годах.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, речь идет о тысяче машин, а в ближайшее время подпишут документы на поставку еще 200 электробусов. На данный момент в городе есть 1 055 единиц такого вида транспорта, которые обслуживают 79 маршрутов. По плану к концу 2024 года их будет в два раза больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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