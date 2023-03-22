Автоэксперт объяснил, в каких случаях может заклинить коробку "автомат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автомобиль с автоматической коробкой передач (АКП) необходимо ставить на ручной тормоз во время парковки на уклонах, если этого не сделать, то АКП заклинит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта журнала "За рулем" Михаила Колодочкина.

Он объяснил, что режим "паркинг" представляет собой зубчатую шестеренку. Она связана с выходным валом коробки, а механизм – с рычагом, который, проходя между зубьев шестеренки, блокирует ее.

"Если автомобиль поставить на сильном уклоне без "ручника", вся тяжесть машины придется на этот рычаг, что может привести к заклиниванию АКП или ее поломке", – объяснил Колодочкин.

Эксперт предупредил, что если человек решит припарковать автомобиль на уклоне, то сначала он должен затянуть ручной тормоз и только после этого перевести коробку передач в режим "паркинг". Как только водитель выполнит все условия, он может убрать ногу с педали тормоза.

Ранее эксперт одного из онлайн-гипермаркетов Максим Соколов рассказал, что наиболее подходящее время для перехода с зимней резины на летнюю определяется в соответствии с погодными условиями в регионе проживания. Он порекомендовал менять резину в том случае, когда температура поднимется выше 7 градусов, а резких изменений в погоде не предвидится. При выборе резины Соколов посоветовал отдавать предпочтение известным производителям шин.



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