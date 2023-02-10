"Актуальный репортаж": на Кунцевском авторынке обнаружили контрафактные деталей иномарок

Таможенники обнаружили на Кунцевском авторынке партию контрафактных деталей Kia, Hyundai и Volkswagen. Масляные и воздушные фильтры, свечи зажигания и ремни генераторов собирались продавать в торговых точках и через интернет-магазины.

По оценке правообладателя, сумма ущерба составила три миллиона рублей. Насколько велик объем контрафакта в столичных автосервисах? Достаточно ли деталей обеспечивает параллельный импорт? И запчасти каких марок в большом дефиците?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.