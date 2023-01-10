Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в 2023 году. Новые маршруты соединят разрозненные направления РЖД.

Так, поезда МЦД-3 будут ходить от Зеленограда до Раменского, а МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного. Кроме того, завершится реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов.

Для москвичей откроются новые транспортно-пересадочные узлы. Их строят по современным стандартам – платформы оборудованы навесами на всю длину, сделаны переходы через пути, а в пассажирских вестибюлях есть турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.

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