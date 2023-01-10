Самолет из Москвы сел в индийском Гуджарате из-за сообщения о бомбе

Российские туристы вместо курорта в Гоа оказались на военном аэродроме в штате Гуджарат. По словам одного из очевидцев, они не долетели до пункта назначения из-за угрозы взрыва на борту, а всем пассажирам пришлось пройти долгий досмотр.

Туристы признались, что посадка была жесткой, многие испытали шок. Все происходящее им напоминало кадры боевика – на борту их встречали люди в форме с оружием.

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