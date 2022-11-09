Время перелетов российских самолетов в Египет увеличилось на 30 минут из-за санкций Турции

Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией в своем воздушном пространстве. Из-за этого решения время перелетов в Египет увеличилось на полчаса.

В российском Минтрансе назвали данное действие дискриминацией и решили вести переговоры с турецкими властями. Однако пока решение не пересмотрели.

До начала СВО и закрытия воздушных пространств, время полета из Москвы в Египет составляло около четырех часов. Потом лайнеры стали облетать зону боевых действий. Теперь время в пути еще увеличилось.

Таким образом, российские борта, которые состоят как в российском, так и в зарубежных реестрах, чаще всего это Бермудские острова, либо Ирландия, не смогут совершать полеты над Турцией.

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