Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 ноября, 16:45

Транспорт

Время перелетов российских самолетов в Египет увеличилось на 30 минут из-за санкций Турции

Время перелетов российских самолетов в Египет увеличилось на 30 минут из-за санкций Турции

Российские автодилеры начали принимать заказы по параллельному импорту

Власти Турции запретили полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов РФ с двойной регистрацией

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 109 километров

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией в своем воздушном пространстве. Из-за этого решения время перелетов в Египет увеличилось на полчаса.

В российском Минтрансе назвали данное действие дискриминацией и решили вести переговоры с турецкими властями. Однако пока решение не пересмотрели.

До начала СВО и закрытия воздушных пространств, время полета из Москвы в Египет составляло около четырех часов. Потом лайнеры стали облетать зону боевых действий. Теперь время в пути еще увеличилось.

Таким образом, российские борта, которые состоят как в российском, так и в зарубежных реестрах, чаще всего это Бермудские острова, либо Ирландия, не смогут совершать полеты над Турцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловЕкатерина Туленкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика