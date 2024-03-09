Москва 24 провела тест-драйв автомобиля Aurus – новейшей разработки отечественных автокострукторов. Автомобиль поражает не только своим представительских видом, но и инновационностью и экологичностью.

В отличии от бензиновой или дизельной модели вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом автомобиля скрывается электрохимический генератор. Водород из баллонов поступает сюда в сердце машины, в результате чего происходит выработка электрической энергии, благодаря которой машина и может работать.



Длина данного автомобиля – более пять метров, а его вес составляет свыше трех тонн. Автомобиль получил комбинированную электроустановку, тем самым машина способна потреблять как электроэнергию, так и водород.

Подробнее об автомобиле – в эфире телеканала Москва 24.