Новости градостроительного комплекса Москвы

09 февраля, 14:30

Поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД отклонились от графика из-за холода

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станции метро "Вавиловская" открыли дополнительный выход из южного вестибюля, сообщил Сергей Собянин. Новый выход на 40% сократит путь до метро по четной стороне Ленинского проспекта. С его вводом завершилось строительство подземного перехода станции.

"Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены 4 участка общей площадью более 2 гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров. Первые этажи займут предприятия малого и среднего бизнеса, что позволит организовать свыше 130 рабочих мест", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Современный спортивный комплекс с тремя бассейнами возведут за на юге столицы. Многофункциональный объект площадью более 11,8 тысячи квадратных метров появится в районе Москворечье Сабурово.

