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08 декабря, 10:45

Транспорт

Пассажиры "Сапсанов" смогут приобрести билеты на 1 января за 2 024 рубля

Пассажиры "Сапсанов" смогут приобрести билеты на 1 января за 2 024 рубля

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Пассажиры "Сапсанов" смогут приобрести билеты на 1 января следующего года за 2 024 рубля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Детско-взрослая поликлиника в Сосенском сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. К новой поликлинике смогут прикрепиться на менее 33 тысяч взрослых и 7 тысяч детей.

Бочкарев также заявил о старте приема заявок на Архитектурную премию Москвы 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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