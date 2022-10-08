По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено. Все запланированные составы отправят. При необходимости пустят дополнительные.

Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно. С 6 утра под местом повреждения Крымского моста начнут работать водолазы. В течение суток планируют тщательно все исследовать. А после решат, можно ли пускать по нему грузовики и автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.