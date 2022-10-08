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Новости

08 октября, 21:15

Транспорт

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

По Крымскому мосту полностью восстановили движение поездов

Поезда в Крыму вернутся к привычному расписанию в течение суток – власти

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по одной полосе

Движение по Крымскому мосту возобновили – власти

Вечером 8 октября планируется запустить автомобильное движение по Крымскому мосту

Движение по неповрежденной части Крымского моста планируют запустить после 16:00

Керченская переправа начнет перевозить пассажиров 9 октября

Движение поездов по Крымскому мосту планируют возобновить вечером 8 октября

В столичном метро обновили порядка половины турникетов

Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено. Все запланированные составы отправят. При необходимости пустят дополнительные.

Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно. С 6 утра под местом повреждения Крымского моста начнут работать водолазы. В течение суток планируют тщательно все исследовать. А после решат, можно ли пускать по нему грузовики и автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
транспортрегионывидеоКарина ИльинаДарья Крамарова
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