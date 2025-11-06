Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:15

Транспорт

Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел участок под руслом Москвы-реки

Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел участок под руслом Москвы-реки

Более 300 туристов застряли в московском аэропорту перед вылетом в Нячанг

"Деньги 24": продажи новых автомобилей выросли на треть в России

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

"Московская безопасность" подключилась к полиции в борьбе с нелегальными перевозчиками

Схему прохода к поездам изменят на Ленинградском вокзале из-за ремонта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро

В московском метро возник конфликт из-за музыки в наушниках

Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале в Москве

Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел участок будущей Бирюлевской линии метро под руслом Москвы-реки. Сейчас там начали прокладывать правый перегонный тоннель протяженностью более 1,5 километра между строящимися станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

Процесс идет в сложных гидрогеологических условиях – в смешанных водонасыщенных грунтах. Уже пройдено более 715 погонных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика