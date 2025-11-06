Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел участок под руслом Москвы-реки

Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел участок будущей Бирюлевской линии метро под руслом Москвы-реки. Сейчас там начали прокладывать правый перегонный тоннель протяженностью более 1,5 километра между строящимися станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

Процесс идет в сложных гидрогеологических условиях – в смешанных водонасыщенных грунтах. Уже пройдено более 715 погонных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.