Визит на автомойку в Москве подорожал в 2,5 раза за последние 2 года. По мнению экспертов, это произошло из-за смещения рынка в премиум-сегмент. Люди выбирают качество. Растут тарифы на свет и воду, дорожают расходники и оборудование.

Основная причина роста цен заключается в дороговизне аренды земли. Чтобы не переплачивать, некоторые автомобилисты едут за МКАД и находят места подешевле. Преимущественно мойки находятся за чертой города вдоль трасс на больших участках и рядом с торговыми центрами.

