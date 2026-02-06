Движение грузовиков осложнило уборку и обработку дорог в Подмосковье

Движение грузовиков осложнило уборку и обработку дорог Подмосковья в период снегопадов. Это привело к неудобствам для автомобилистов и сбоям в расписании общественного транспорта. Автобусы выходили на линию, но не могли вовремя забирать пассажиров с остановок.

В связи с этим планируется проработать вопрос временных ограничений движения большегрузов, особенно на вылетных трассах, а также пересмотреть и увеличить штраф за отсутствие зимней резины или цепей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.