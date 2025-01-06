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06 января, 20:45

Транспорт

График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

Новости часа: квартиры по программе реновации в доме на улице Кедрова получат 670 жителей

Работу столичного транспорта продлят в ночь на 7 января

Транспорт в Москве будет работать дольше обычного в Рождество

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Транспорт в Москве в ночь на 7 января будет работать дольше обычного. Автомобилистам стоит быть внимательнее: есть ограничения на дорогах и парковках вокруг храма Христа Спасителя. Во всех столичных церквях пройдут праздничные богослужения.

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве 7 января, предупреждают синоптики. В МЧС выпустили экстренное предупреждение: пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистов – быть крайне внимательными на дорогах, а также парковаться исключительно в безопасных местах.

Более 650 жителей получат квартиры по программе реновации в доме на улице Кедрова в Академическом районе, заселение уже идет. Новостройка находится в шаговой доступности от станций метро "Профсоюзная" и "Академическая". Рядом есть детские сады, школы и больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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