Трамвайный маршрут № 17 стал самым популярным в Москве

В 2024 году трамвайный маршрут № 17, соединяющий остановки "Медведково" и "Останкино", стал самым популярным в столице. По данным департамента транспорта, пассажиры совершили на нем свыше 16 миллионов поездок.

Москвичи отмечают, что трамваи этого маршрута ходят часто, отличаются комфортом и позволяют экономить время. Популярность трамваев растет благодаря их удобству, теплу и чистоте. Для многих это не только способ сэкономить на пересадках, но и возможность насладиться видами столицы.

Трамвайная сеть Москвы активно развивается. На повестке дня – испытания беспилотных трамваев. Они призваны повысить безопасность и удобство поездок, а также уменьшить интервал движения.

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