Авиакомпания "Победа" с 12 июня возобновит полеты в Рим. Компания уже открыла продажу билетов на рейсы из Внуково по субботам.

На фоне пандемии коронавируса регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, но билеты на них могут купить лишь определенные группы граждан.

В случае с Италией это граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.