В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 февраля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в направлении центра, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Анатолий Прохоров.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на радиальных трассах при выезде из города. Осложнить ситуацию могут строительные работы на Волоколамском шоссе, а также аварии на выездных магистралях.

